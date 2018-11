Gentile Salvini

Ieri, 13 novembre, è stata celebrata in tutto il mondo la “Giornata della gentilezza”. Che potrà sembrare una stupidaggine, eppure troppo spesso ci dimentichiamo della gentilezza. Compiere un atto gentile, pronunciare ogni tanto parole gentili, davvero non fa male. Uno studio recente dell’Università di Zurigo e della Northwestern University di Chicago spiega addirittura come gesti e parole cortesi sollecitino beneficamente tre importanti e specifiche aree del cervello: la giunzione tempo-parietale, sede di elaborazione dei comportamenti sociali e della generosità; lo striato ventrale, associato alla felicità; e la corteccia orbito-frontale, legata ai processi decisionali. Dalla loro correlazione, deriva il nostro benessere. Salvini merda.