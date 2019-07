“Riciclare" la tangenziale est

La tangenziale andrà demolita, nella parte vicino alla stazione Tiburtina. Prima dell’inizio dei lavori, in ottobre, sembra superfluo occuparsi dello smaltimento dei detriti. È però utile chiedersi se possono essere riciclati. Il metodo comune per rifare le strade da queste parti è stratificare l’asfalto. Esistono macchinari capaci di sollevare lo strato d’asfalto vecchio e riusarlo immediatamente per costruire il manto stradale. Le vie del riciclo sono infinite.