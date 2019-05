Pensiline tecnologiche per le lunghe attese dei bus romani

Possibile rendere l’attesa del bus più lieve? Alla competizione Startupper School Academy tra i ragazzi degli istituti superiori, organizzata lunedì da LazioInnova, è stata presentata l’idea d’una pensilina tecnologica, la Very ecologic station. Pannelli solari, presa per caricabatterie, free Wi-Fi, touchscreen, rampa per i disabili, cestini per la raccolta differenziata e posto per cani. Per realizzare il progetto, è stato creato un video per una campagna di crowfounding. La sindaca che aspetta?