L'unico modo per fare lo stadio della Roma

Migliaia di fan si sono riuniti alla Mercedes Benz Arena di Shanghai per vedere uno spettacolo particolare. Il famoso pianista cinese Lang Lang si è esibito insieme alla cantante di 15 anni Luo Tianyi, un ologramma. La tecnologia è sino-nipponica e potrebbe essere utile adottarla nella capitale per proiettare le infrastrutture che non vedremo mai realmente. Ad esempio il nuovo stadio. Virtuale non serve, ma probabilmente è l’unico modo per farlo.