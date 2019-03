Il problema degli alberi che cadono si risolve sottoterra

Gli alberi sono incontenibili in questa città. Non solo cadono e magari ammazzano, ma fanno anche cadere i passanti perché le radici sfondano i marciapiedi. Ci sono metodi per sistemare l’inciampo lasciando spazio vitale alla piante per crescere grazie a una infrastruttura sotterranea, un esempio è quello di Cupolex Radici. È forse uno dei modi migliori per eliminare il problema alla base.