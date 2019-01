Dopo uno sgombero, provate con le case mobili

Un mese dopo lo sgombero della fabbrica ex Penicillina in rovina, alcuni occupanti si sono fatti rivedere. D’altronde non hanno dove andare. E’ il guaio cronico di un’amministrazione che procede agli sgomberi senza soluzioni alternative stabili. Dato l’immutabile stato d’incertezza è il caso di dotarsi di alloggi mobili così all’occorrenza gli ex occupanti sapranno dove andare e, poi, potranno andare ovunque. Buon viaggio.