Come sbarazzarsi dei cinghiali nei parchi?

I cinghiali grufolano tra gli abbondanti rifiuti, ma non è colpa dei grossi suidi se vogliono approfittare della generosità dell’Ama. Ci sono però metodi indolori per il controllo della popolazione: grandi gabbie calate dall’alto. Di “boar buster” se ne trovano di vari tipi, quelle sospese sono più efficaci. Secondo il Noble research institute, catturano l’88 per cento dei maiali selvatici.