Come sconfiggere gli scassinatori dell'Atac

Le emettitrici di biglietti Atac sono vecchie di vent’anni. Per la maggior parte vanno a monete (quando vengono accettate, le banconote non sempre) e di recente undici guardie giurate sono finite nei guai perché le derubavano (500 euro a testa al dì). Non bisogna andare lontano per pensare di cambiare: AEP Ticketing Solutions di Firenze fa solo emettitrici, con carta di credito e contactless. Meno moneta, meno scassinatori.