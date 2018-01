Dopo la Nutella, i francesi si contendono i pannolini

Dopo la Nutella ora i francesi si contendono i pannolini. La stessa catena di supermercati che la scorsa settimana ha promosso un super sconto sulla crema di nocciole della Ferrero, provocando la reazione scomposta dei clienti, finiti a spintonarsi per fare scorta, ha replicato l'offerta su alcune confezioni di Pampers. Anche in questo caso la promozione è molto conveniente, visto che una confezione di pannolini costa in sconto poco più di 7 euro invece che 24, ma dalle immagini diffuse su internet sembra che la reazione dei clienti questa volta sia stata più contenuta.

Sullo sconto della scorsa settimana la direzione generale per la concorrenza, i consumatori e il controllo delle frodi (DGCCRF) ha fatto sapere di aver aperto un fascicolo. "Esamineremo attentamente questa promozione", ha dichiarato all'AFP il ministero francese dell'Economia e delle finanze. Ma la catena di market Intermarché non sembra voler arretrare rispetto alla campagna di marketing che ha progettato, ribattezzata "le 4 settimane più economiche della Francia", che prevede lo sconto del 70 per cento su diversi prodotti in vendita.