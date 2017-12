Il sindaco Virginia Raggi non si ricandiderà

Il caso l'ha aperto Fabio Fucci, il sindaco 5 stelle di Pomezia, che in barba alla regola grillina dei due mandati ha espresso l'intenzione di ricandidarsi. Al Foglio aveva definito la regola che vige nel Movimento 5 stelle come "un problema che spero venga affrontato presto", anche perché, aveva spiegato Fucci "sarò il primo a esserne colpito". In realtà, dopo la prima esperienza in Campidoglio da consigliera di opposizione, anche Virginia Raggi dovrebbe concludere qui la sua attività politica con il movimento. E proprio oggi, rispondendo a chi le chiedeva se intende ricandidarsi, ha detto: "In base alla regola dei due mandati direi di no".

"Se mi dispiace? Queste sono le regole che ci siamo dati – ha detto il sindaco di Roma – intanto direi che arrivare viva alla fine di questo mandato sarà già un grandissimo successo".