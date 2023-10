Tra i pasti. Un appetito per Parigi

Roger Scruton raccontava che ai tempi di un suo incarico come critico enologico – mansione che generalmente reputava poco onesta – era solito fare assaggiare il vino al suo cavallo: “Lui era il critico migliore!”. Abbott Joseph Liebling è stato un po’ Scruton, un po’ un critico di cui si dovrebbe diffidare e un po’ il cavallo. Aveva, come il primo, la stessa diffidenza per chi dosava i propri giudizi e i propri assaggi; era, come il secondo, prima di tutto un giornalista con una passione analitica per il cibo; infine, come il terzo, aveva un appetito che gli dava soddisfazione senza troppi sofismi.

