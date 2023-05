Parole nascoste

Non è facile oggi orientarsi nella giungla del memoir. Incoraggiati dalla “medializzazione” delle nostre vite attraverso i social, vittimismo e narcisismo rischiano di diventare posture dell’autofiction tese alla glorificazione eroica o al compianto puerile di chi la scrive. Una dinamica efficace, oltre che redditizia, nell’epoca degli influencer. In questo mare magno, tuttavia, ci sono dei testi che fortunatamente fanno eccezione, restituendo il genere al suo vigore e alla sua complessità.

Tra questi libri, rientra senz’altro il romanzo di Arianna Montanari, che prende le mosse dalla morte del padre per raccontarne il rapporto. Costruito a partire da fatti reali, innestati su ricostruzioni o parentesi puramente narrative, il romanzo si muove attraverso una temporalità esplosa e frammentata che intreccia luoghi e tempi lontanissimi tra loro. E’ proprio attraverso queste coordinate espanse, però, che la storia della protagonista trascolora rapidamente dal memoriale alla saga familiare, ibridando così due tipologie di romanzo. Le vicende del padre e della madre – lui ricco e mondano, lei provinciale e di umili origini – si intrecciano infatti a quelle dei nonni, ricostruendo così una genealogia che attraversa i decenni centrali della storia del Novecento, la quale fa capolino qua e là, precipitata negli spazi della narrazione, dalla Milano da bere, alle rivolte studentesche a Bologna.

