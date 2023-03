Solo vera è l'estate

Nel 2001, a poca distanza l’uno dall’altro, due eventi, il G8 di Genova e l’attentato alle Torri Gemelle, hanno plasmato l’inizio del nuovo millennio, restituendo alla Storia quella dimensione concreta e reale che sembrava essere svanita insieme al secolo breve. Se però la letteratura nordamericana ha fatto i conti con l’11 settembre trovando in scrittori come Franzen o De Lillo i propri interpreti, altrettanto non si può dire per la quella europea e, in special modo, italiana per quanto riguarda il G8.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE