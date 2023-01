Se tutto è vanità, a che scopo sperare, aspettare, gioire, disperare?

Edizioni Settecolori ha rimandato in libreria, dopo un lungo oblio, l’“Elogio della vanità” di Giuseppe Berto. E’ inutile dire che sia un gioiello, meglio quindi affondare subito i denti nella carne testuale che se da un lato si apre con la solita ascetica citazione di Ecclesiaste (vanitas vanitatum et omnia vanitas) dall’altro è subito ingrassata dalla fieristica ironia di Thackery “sì, d’accordo, tutto è vanità: ma chi confesserà di non volerne una fetta?”. E basta questo inizio per dare la dimensione dell’intero pamphlet in bilico tra critica di costume, realistico disincanto, ironia e psicoanalisi (l’unica parte un po’ ammuffita del testo).

