Il santo raccoglie quattro racconti che rivelano la grande capacità di V.S. Pritchett di trasformare fatti banali in storie, sapendo ritrarre con ironia – e spesso con crudeltà – le passioni e i sogni della classe media, introducendo il grottesco o il surreale come elemento di svolta nella trama. Non a caso, Pritchett è considerato uno dei grandi maestri del racconto, addirittura l’inattesa reincarnazione novecentesca di Charles Dickens.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE