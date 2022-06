Memoria delle mie puttane allegre

Da prima dell’esistenza stessa del concetto di bolla che per certi versi altro non è che una declinazione espansiva di se stessi, la possibilità di romperla, di farla scoppiare – cosa ben diversa da amplificarla – era deputata al rischio e all’avventura. Uscire da se stessi, comporta un percorso mai semplice e spesso articolato di emancipazione spaziale e mentale. Significa abbandonare luoghi e abitudini rassicuranti e scoprire e conoscere dinamiche che fino a poco tempo prima venivano ignorate o poco frequentate. La letteratura offre questa possibilità in ogni sua pagina e lo fa in maniera pressoché perpetua illuminando di volta in volta (e tutte le volte) parti di noi che non credevamo nemmeno che esistessero.

