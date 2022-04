Nazareno, Sonia e Bruno. Lui, lei e l’altro, dove l’altro è loro figlio, prima bambino impacciato e poi adolescente inintelligibile. Gigantesco rebus irrisolto per i suoi, che lo scrutano, alla ricerca di indizi che lo ricolleghino al loro passato e alle loro esperienze. Sono i protagonisti di questa cronaca familiare e circolare – di figli che diventano genitori – che è anche un’avventura del quotidiano, spesso misteriosa, fatta di dubbi, ricordi, slanci e dolori.



“Esistono persone pavide e altre coraggiose o invece ognuno di noi ha una zona indifesa, dove la paura alligna? Da lì è nato il racconto di un figlio terrorizzato dalle capriole. Ci ho messo in mezzo un padre che lo osserva durante un saggio di ginnastica e una madre lontana. E’ finita che mi sono affezionato a quella famiglia e l’ho seguita negli anni”. Emidio Clementi, per tutti Mimì, fondatore e voce e basso dei Massimo Volume, riassume così al Foglio l’origine del suo ultimo libro, Gli anni di Bruno. E’ un altro tassello di quell’affresco di storie minime e vibranti che sono da sempre la cifra di Clementi, sia che indossi gli abiti da (post) rocker sia che porti quelli dello scrittore.



Nazareno è uno che non riesce a dire di no a un imbroglione che lo sta raggirando, anche se si è accorto della truffa. Uno che piuttosto preferisce tenersi una giacca fuori misura e fuori tempo massimo, nascosta in un armadio. Souvenir di un’umiliazione. Sonia è una che invece di scavalcare di notte il muro della piscina comunale e tuffarsi, rimane a guardare da dietro le grate gli amici divertirsi, “troppo spaventata dall’altezza del cancello e dal rischio di essere colta in flagrante”. Si sono conosciuti un’estate in Sardegna e si sono amati proprio sulla base del rifiuto di tuffarsi, della decisione di rimanere a riva a guardare, destinati a fondali bassi.

