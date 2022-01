Avolte Flannery O’Connor sta appostata nei suoi romanzi come una lince, pronta a balzare in tempo reale su una compiaciuta interpretazione. Uno legge il passo – tra i più iconici di questo classico – in cui Enoch si spoglia per entrare nel travestimento da gorilla e una pagina dopo viene sbugiardato dall’inciso della voce narrante: “Seppellire i suoi vestiti non era ai suoi occhi una metafora per la sepoltura del suo vecchio sé”. Leggendo la corrispondenza dell’autrice, si viene avvisati di non interpretare una storia in base a quel che si ricava da una lettera: l’opera deve stare in piedi da sé, ostendere un mistero che a ogni rilettura si approfondisce. Eppure nelle lettere, e nella nota alla seconda edizione de La saggezza nel sangue, la O’Connor ha lasciato discreti e riluttanti elementi non certo di spiegazione, ma di interpretazione autentica. Hazel Motes, cui negare il cristianesimo urge al punto da farsi a sua volta predicatore della “Chiesa senza Cristo” (la nuova chiesa in cui, per citare una delle sue fantastiche tirate, “il cieco non vede e lo zoppo non cammina e chi è morto resta morto”), e che proprio così inizia il percorso della sua grottesca santificazione, è “l’uomo ragionevole agli occhi di Dio”, il cui prototipo è Abramo.

