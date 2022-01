Il nodo ligneo. Sul rapporto fede e ragione

La finalità di queste pagine, pertanto, si potrebbe sintetizzare nel seguente intento: mostrare che la ragione non è esclusa dalla fede e questa, se vuole essere corrispondente alla sua natura, non può prescindere dalla ragione”. Con tali brevi ma assai significative parole l’arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio consiglio per la promozione della Nuova evangelizzazione e teologo tra i più autorevoli e affermati a livello internazionale, conclude il suo lavoro dedicato al tema principe dell’intera riflessione teologica e filosofica di ispirazione cristiana, quello del rapporto tra fede e ragione.

