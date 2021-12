Martha Gellhorn, tra le quattro mogli di Ernest Hemingway, è stata l’unica a non voler diventare solamente “una nota a piè di pagina nella vita di qualcun altro”. Giornalista di un coraggio strabiliante – come si vede bene nel documentario di Ken Burns uscito quest’anno – riuscì, a differenza del marito, a salire sulle navi inglesi e a partecipare allo sbarco in Normandia ottenendo il primato di unica donna al D-Day. Dopo la guerra civile spagnola aveva scritto dal fronte di diversi paesi: Finlandia, Hong Kong, Birmania, Singapore, Italia, e, nell’estate del 1945, sarà nel campo liberato di Dachau. Per l’Atlantic coprirà il Vietnam e il conflitto israelo-palestinese. Un curriculum pericolosissimo e glorioso. Compiuti i settant’anni e riconosciuta ormai come la più importante reporter di guerra, scrive nel ’78 la cosa che più si avvicina a un memoir: In viaggio da sola e con qualcuno, dove si concentra sui “migliori dei viaggi peggiori”.

