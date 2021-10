Niente è più contemporaneo dei romanzi d'inizio Novecento

Risistemando la libreria mi è apparso chiaro che ancora nulla risulti più contemporaneo dei romanzoni d’inizio Novecento. È possibile uscire dall’orizzonte culturale stabilito da quei testi? O siamo ancora chiusi in quella dimensione perché in Leopold Bloom e Hans Castorp (per dirne due) sono stati delineati tutti i tratti possibili del moderno e del postmoderno, quella sensazione di fine prolungata che sembra non avere fine intrappolandoci in un tempo che altro non è se non un eterno presente senza futuro di cui abbiamo fatto un po’ esperienza tangibile nel periodo pandemico? Thomas Mann più di tutti gli altri ha mediato questa percezione nel suo Berghof della “Montagna incantata” (o magica, se si preferisce). Nel protagonista Hans Castorp, già infinitamente sfinito dal lavoro che non ha ancora iniziato ma da cui è già annoiato, echeggia ogni possibile esistenzialismo futuro; il suo tempo senza tempo sulle Alpi svizzere è già ogni possibile vuoto ritiro spirituale in cerca di se stessi. E il risveglio da questo torpore totale, dopo anni, avviene solo al rombare dei cannoni della Grande guerra, cannoni che sono distanti ma concretissimi annunciatori della fine di un mondo, non ancora dell’inizio di un altro, e quindi di un lunghissimo secolare limbo. Castorp si perde nel fango delle trincee e nella nebbia della polvere da sparo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE