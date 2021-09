L'Antialmanacco è la via di fuga dalle solite cronache pallonare

Carlo Martinelli, autore dell’“Antialmanacco del calcio. Delitti, partite, amori e pettegolezzi” , la sera del 28 gennaio 2008 era presente, nell’inconvenzionale scenario di un’osteria milanese di Porta Ticinese, a una delle ultime, o forse davvero l’ultima, apparizione pubblica di Enzo Bearzot, indimenticato padre della patria nostra pedatoria. L’occasione era, anche allora, la pubblicazione di un libretto di non conclamata annunciazione che una compagnia amatoriale, Em bycicleta. Presidio di fabulazione sportiva, aveva messo insieme per festeggiare, l’anno prima, gli ottant’anni del Ct del glorioso Mundial. La plaquette s’intitolava “Un coro per il Vecio” e Martinelli era tra gli autori dei diciannove racconti dedicati a Bearzot. Quella sera il Vecio si era scagliato contro una pubblicità – credo di un gestore telefonico – che all’epoca imperversava: Life is now. “Ma come? – diceva Bearzot (e lo potete andare ancora a vedere perché di quell’incontro ci sono 10 minuti molto divertenti su YouTube) – Diobono! La vita non può essere soltanto adesso. E ieri, e domani”. Un’entrata a gamba tesa contro la dittatura morale dell’attualità.

