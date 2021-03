La rimozione della vita nella poetica di Bontempelli

Per “neoavanguardia” s’intende un variegato gruppo di ideologi, teorici e scrittori che negli anni ’60 recuperarono e liquidarono in forme ludiche o sinistre la lezione delle avanguardie storiche. Ma una neoavanguardia meno pedante e più snella l’Italia l’aveva già avuta negli anni ‘20 grazie ad Alberto Savinio e a Massimo Bontempelli. Nel primo dopoguerra Bontempelli aveva pubblicato due formidabili antiromanzi, “La vita intensa” e “La vita operosa”, più alcune pièce che gettano un ponte tra Pirandello e il teatro dell’assurdo. A questa altezza l’uomo bontempelliano è un automa, un manichino metafisico. Ma a poco a poco, in coerenza col ritorno all’ordine, lo scrittore prova a rianimarlo attraverso una poetica paradossalmente classicista: quel realismo magico che insegue il miraggio di una semplicità maestosa e straniata, e che come tanta cultura coeva cerca invano di creare a tavolino dei miti di massa. Nascono così, tra fine anni ‘20 e fine anni ‘30, le narrazioni di “Il figlio di due madri”, “Vita e morte di Adria e dei suoi figli” e “Gente nel tempo” (1937), oggi riproposto dall’editore Utopia con una prefazione di Marinella Mascia Galateria.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni