Sino a oggi inedito in Italia, Harper Collins pubblica Solo il tempo lo dirà, il primo volume della saga dei Clifton firmata da Jeffrey Archer, scrittore e drammaturgo, autore di romanzi, raccolte di racconti, opere teatrali e saggi. Barone Archer di Weston-super-Mare, è stato membro del Parlamento europeo e per ben venticinque anni deputato della Camera dei Lord.

Già vicepresidente del Partito conservatore inglese, la carriera politica di Archer si è conclusa dopo una condanna per aver pagato dei testimoni affinché testimoniassero a suo favore in una causa che lo vedeva imputato per una “storia” con una prostituta di strada. Ma proprio durante la detenzione di due anni ha affinato le sue arti narrative tanto che oggi, quasi ottantenne e con più di cento milioni di copie vendute, è considerato fra gli autori amati dal pubblico. Archer nel primo volume della saga dei Clifton ci riporta indietro nel 1920, gioca con il lettore, lo trascina dentro la storia, presenta i personaggi e li racconta solo in parte, tenendo da parte segreti e verità. Harry Clifton, in particolare, si presenta come un ragazzo d’oro. Orfano di padre e con una madre, Maisie, decisa a tutto pur di riscattarsi socialmente. Harry guarda con ammirazione lo zio Stan che di mestiere fa lo svuota stive di mercantili in arrivo al porto di Bristol, un uomo senza fronzoli da cui vuol trarre insegnamento. Dall’altra parte, sul lato dei (presunti) cattivi, troviamo il ricco e prepotente Hugo Barrington, stereotipato al punto giusto tanto da risultarci immediatamente odioso, ritratto al volante della sua roboante Bugatti. D’altronde Hugo e Maisie hanno un legame che scava in un passato che sarebbe meglio dimenticare ma non è così facile come dovrebbe e proprio questa spina continua a pungere il cuore di entrambi, anche ad anni di distanza. Tuttavia, mentre Barrington senior detesta Harry, i suoi figli ne sono entusiasti. Gilles ne è geloso e lo considera il suo migliore amico, Emma vuole persino prenderlo in sposo, tale è stato il piacere di aver attraversato con lui l’Italia fra panorami e quadri d’autore in un meraviglioso Grand Tour. Tutto sembra scritto eppure tutto è pronto a essere disfatto grazie all’intervento del valoroso Jack, un ex soldato che si destreggia come fosse padrone del mondo, lui che pur vivendo in un vagone abbandonato conosce i segreti di tutti quelli che bazzicano il porto di Bristol, ovviamente a partire proprio da Barrington senior.

Il primo volume della saga dei Clifton si conclude nel 1940 a New York City, passando attraverso ciò che rimane della Grande Guerra e lo scoppio del Secondo conflitto mondiale, seguendo le tracce di Harry e la sua decisione di scoprire tutta la verità sul passato del proprio padre. Un libro denso di capovolgimenti e inganni che ci porta con grazia a ritroso nel tempo, proprio come i romanzi d’appendice di una volta, capaci di far battere i cuori e trepidare i lettori in attesa del prossimo capitolo, prendendo le sorti dell’eroe di turno con il rischio di rimanere con il cuore in frantumi.

SOLO IL TEMPO LO DIRA'

Jeffrey Archer

Harper Collins, 490 pp., 19 euro