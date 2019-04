I veri socialisti stanno in Venezuela

“Hugo Chávez deve rigirarsi nel suo mausoleo”, scrive Greg Ip. “E’ già abbastanza grave che il regime socialista che Chaávez ha tramandato al Venezuela possa presto sbriciolarsi sotto l’intensificarsi delle pressioni internazionali e interne. Ora alcuni sondaggi mostrano che i giovani adulti americani preferiscono il socialismo al capitalismo e sedicenti socialisti democratici, come Alexandria Ocasio-Cortez, deputata di New York, e Bernie Sanders, senatore del Vermont, hanno catturato i cuori e le menti del Partito democratico. Proprio al momento giusto, i critici dicono che trasformerebbero gli Stati Uniti in un Venezuela. Nel suo discorso sullo stato dell’Unione, martedì sera, il presidente Trump ha condannato le ‘politiche socialiste’ del Venezuela, quindi ha promesso: ‘L’America non sarà mai un paese socialista’.

I legislatori repubblicani hanno applaudito con entusiasmo. Queste persone avrebbero davvero riconosciuto il socialismo se l’avessero visto? Tassare i ricchi, Medicare-per-tutti e un New Deal verde che sostituisce i combustibili fossili con fonti rinnovabili sono certamente liberal, probabilmente radical, forse poco saggi. Ma socialisti? Ridistribuiscono i risultati del mercato; non sostituiscono il mercato con lo stato come mezzo per allocare la produzione. Questo è il segno distintivo del vero socialismo e l’esperienza catastrofica del Venezuela è una lezione utile sul motivo per cui è caduto in disgrazia in tutto il mondo.

Sebbene Chávez abbia negato di essere un socialista quando è stato eletto presidente nel 1998, si è presto radicalizzato, ha detto Ricardo Hausmann, ex funzionario del governo venezuelano e ora economista dell’Università di Harvard che sostiene il cambio di regime. L’aumento delle entrate petrolifere negli anni Duemila ha permesso a Chávez di intraprendere una nazionalizzazione radicale dell’economia. Il governo ‘espropriò sei milioni di ettari di terra, il settore siderurgico, il settore del cemento, i supermercati, le telecomunicazioni, le banche, le fabbriche di prodotti lattiero-caseari, gli stabilimenti per la lavorazione del caffè, gli hotel e in pratica li ha scaricati tutti’, ha affermato Hausmann.

Ha imposto controlli su prezzi, importazioni e cambi, che di fatto hanno espropriato il flusso di cassa delle società private. Quando le entrate petrolifere sono crollate a causa della cattiva gestione e della caduta dei prezzi, il governo ha costretto la Banca centrale a stampare denaro per finanziare le sue spese, con conseguente iperinflazione e l’attuale collasso economico”.