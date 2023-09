Mi faccio la barca, ecologica

Il poster del Cannes Yachting Festival sembra il lancio della nuova stagione di White Lotus. Una coppia di mezz’età, occhiali da sole, sorriso smagliante, sguardo verso l’avvenire, nessuna preoccupazione. L’evento è l’opposto di una manifestazione per chiedere il ritorno del reddito di cittadinanza. Un raduno di mocassini senza calze, e le ultime occasioni stagionali per mettersi il lino chiaro in città, tutti in coda sulla croisette per vedere le novità della nautica da relax. Nella spiaggia libera, accanto al feudo sabbioso del Majestic, ci sono ancora turisti in costume Vilebrequin, sciure in topless e venditori di centrifughe arancia carota zenzero. Qui dove a maggio sfilano le star, ricordate con foto nei teloni di plastica che coprono i lavori nei giardinetti – Mathieu Amalric, Brigitte Bardot, Matthew McConaughey – ora sfilano le regine dei mari, gli status symbol per eccellenza, i grandi differenziatori di classe. Alle dieci di mattina gli stand offrono già champagnini e birre artigianali, ormai sdoganate anche tra i paperoni, prosciuttoni da tagliare al coltello e dispenser di acqua aromatizzata cetriolo pompelmo rosmarino. Si cercano di vendere grucce di legni pregiati, elicotteri, fragranze dell’Isola d’Elba, tender, gommoncini e ci si può anche registrare per far sventolare la bandiera panamense sul proprio panfilo. Il gruppo Ferretti e David Beckham raccolgono fondi per i bambini dell’El Salvador mettendo all’asta un motoscafo limited edition. Si parla di beach area, terrazze laterali, gavoni storage, piscine retrattili e food lift. Si sfogliano riviste come Boat heroes. Nemmeno un accenno a Triangle of sadness che qui vinse la palma d’oro l’anno scorso.

