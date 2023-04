Interno Matticchio

A casa Matticchio ci sono spigoli da aggirare e ombre in cui tuffarsi. Il battiscopa si chiama ancora zoccolino e il televisore mostra la fine delle trasmissioni. Il letto è alto, da nascondersi sotto, la poltrona è di un verde immutabile. Un gatto sbadiglia, un ombrello è caduto per terra. E’ la casa di qualcuno che ci si è appena trasferito e di qualcuno che se ne sta per andare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE