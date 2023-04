ArchiTrash: la satira autoironica e scanzonata degli architetti

La pagina Instagram più scanzonata in fatto di architettura è senz’altro ArchiTrash, che ormai è quasi una piattaforma visto che si trova anche su Facebook, YouTube, Twitter, Telegram e persino Spotify con delle playlist dedicate. Nata per gioco il 9 maggio 2017 da tre studenti di architettura di Roma Tre, ArchiTrash è un’identità astratta collettiva, un gruppo cioè dove le singole identità sono irriconoscibili e anzi è aperta al contributo di altri che si esprimono attraverso meme e ultimamente anche video, più premianti per le interazioni digitali.

