Il trono della Silicon Valley è in (s)vendita

Finalmente una bella crisi. Il popolo della Silicon Valley è abituato ad approfittarne: di solito per comprare casa. Coi costi micidiali (oltre diecimila al metro il prezzo mediano a San Francisco), si aspetta la bolla che arriva frequente per poter metter su l’agognata catapecchia in legno. Oppure l’incendio. In una delle case in cui ho abitato, una ex lavanderia riconvertita a coworking nel pianterreno e appartamenti di sopra, c’era una foto di un tizio incorniciato, ed era non un parente ma un vigile del fuoco; la casa era infatti andata a fuoco e il mio landlord aveva comprato la fumigante carcassa, poi rimessa in piedi con un mutuo Ninja, e il pompiere era il santino di quell’avventura. Anche con la attuale nuova crisi della Silicon Valley e la fuga di cervelli verso Austin Texas e non solo, tanti son contenti, i prezzi magari si abbassano e qualcuno che non sia un magnate tecnologico può tornarci ad abitare, dicono.

