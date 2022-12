Il Biscione di Genova

Esistono davvero: edifici in cemento armato anni Sessanta con novecento unità abitative dove si può vivere bene, o per lo meno non si finisce negli elenchi delle periferie urbane da rigenerare con campetti da calcio, mostre fotografiche open air e aree sicure con murales autorizzati. E’ il caso del quartiere Forte Quezzi Ina-Casa di Genova, detto “il Biscione” per la sua forma curva che segue per centinaia di metri l’andamento della montagna.

