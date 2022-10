L'ala della discordia architettonica. Non c'è pace per la National Gallery

Il famoso museo di Londra ha deciso di cambiare il suo ingresso principale, puntanto su quello fino a oggi laterale della Sainsbury, e ha incaricato per questo Annabelle Selldorf. L'architetta tedesca di stanza a New York è autrice di progetti algidi che i maligni definiscono “da aeroporto”

Non c’è pace per Trafalgar Square, non solo per i girasoli di Van Gogh imbrattati dalla zuppa di pomodori (ma c’era il vetro): da quarant’anni la piazza più celebre di Londra è arena di scontro fra architetti, storici dell’arte, lord e principi. Dopo la pedonalizzazione per la quale si era battuto Richard Rogers negli anni 80, il progetto modernista di ampliamento della National Gallery vinto dallo studio di Ahrends Burton & Koralek venne affossato dopo l’intervista dell’ex principe Carlo che lo definì “un brufolo sul volto di un vecchio e caro amico”. Seguì un nuovo incarico allo studio di Filadelfia Venturi & Scott Brown che nel 1991 aggiunse la Sainsbury Wing, ampliamento in continuità stilistica – stessa pietra grigia, stesse paraste dell’edificio neoclassico originale di William Wilkinson – ma con un tocco manierista sia all’esterno, vedi l’aritmia delle paraste, sia all’interno, con paffute colonne e ampio uso del colore.