Agenda Draghi, Instagram Calenda: consigli (non richiesti) a Letta per un campo largo social

Caro Enrico Letta, abbiamo capito che l’elettore tipo del Pd è un ottantenne che compra i giornali del Gruppo Gedi, guarda “SuperQuark”, dà l’elemosina ai sans-papiers davanti alla Coop e probabilmente non ha mai fatto doomscrolling su Instagram per tre ore e mezzo aspettando il bonus Covid partita Iva. Ma, con tutto il male che può celarsi dietro Meta e robo-Zuckerberg, se ormai lei un profilo Instagram ce l’ha, non pensa che potrebbe essere utile usarlo per la campagna elettorale? Non che un social possa far vincere un’elezione – hanno chiuso Cambridge Analytica, per fortuna – ma in questa lotta Sith Vs. Jedi che si sta delineando nel nostro paese, qualcosina in più sarebbe utile per non far trionfare le forze oscure, no? Certo, si possono fare tutti i discorsi agambeniani sul caso, criticare il device e accettare che “the medium is the message” – può davvero un social network essere di sinistra, anzi, socialdemocratico? Ma è come con la scaramanzia, uno non ci crede, ma sotto una scala meglio comunque non passarci, no?

