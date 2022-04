Il vero tesoro di Putin

Con la terribile invasione dell’Ucraina, tra le devastanti immagini di Bucha e Mariupol, si moltiplicano per l’utente, lontano e impotente, informazioni su cose e persone. Nuove parole e nuovi dati, carri armati Reinhmetall, missili Stinger o Javelin, video del passato da comico di Zelensky, foto di oligarchi con le ville al Forte, simbologia paranazista, numeri e percentuali di quanto spendono i paesi per la Difesa, e via così. Ma qualcosa resta nascosto: Putin continua a restare un mistero, per nulla scalfito dal microscopio che c’è oggi sull’Europa orientale. Le sue figlie non sono mai apparse in tv. E non sappiamo quasi nulla del suo patrimonio. Dal suo impiego statale guadagna poco più di centomila euro all’anno e ha a suo nome solo un appartamento di 77 metri quadrati di cui si sono visti a volte, in interviste televisive, i modesti interni. Si mostra quasi ascetico, facendo sempre notare quanto sia costantemente preso dal lavoro. Anna Politkovskaja ne “La Russia di Putin” (Adelphi) lo paragona al personaggio gogoliano Akakij Akakievič “in cerca del suo cappotto”, modesto e dall’aspetto “scialbo” (che l’abbia poi trovato, il cappotto, da Loro Piana?). Riviste come Forbes e Fortune continuano a domandarsi quale sia il “net worth” del presidente, chiedendosi: “Non è che segretamente si tratta dell’uomo più ricco del mondo?” (cosa che farebbe tremendamente ingelosire Musk e Bezos). Si parla di un gabinetto d’oro a bordo del suo mega-jet, il “Cremlino volante”, di uno yacht costruito da ingegneri nucleari della marina e di orologi da mezzo milione, come un A. Lange & Sohne. Sono tutte voci, non abbiamo mai conferme.

