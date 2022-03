Pritzker d'Africa e attivismo

Di Francis Kéré si dice che sia un attivista dell’architettura, uno il cui lavoro è talmente all’avanguardia da aver conquistato il prestigioso premio Aga Khan col primo progetto costruito, una scuola nel suo villaggio natale, Gando, in Burkina Faso – un edificio semplice in mattoni di terra cruda, che ospita bambini e ragazzi di uno dei paesi col più basso livello di alfabetizzazione del continente. La scorsa settimana Kéré è stato annunciato come vincitore del Pritzker Prize, forse la massima onorificenza del settore; è il primo architetto africano a riceverla. La giuria ha aperto la propria motivazione con una domanda, “qual è il giusto approccio alla pratica quando si lavora con tutto a sfavore? deve essere modesta e rischiare di soccombere alle avversità?”, per discutere l’ambizione, il sottile confine tra wishful thinking e cambiare le cose. Il resto del discorso parla di consapevolezza, comunità, giustizia sociale e ambientale: a presiedere la votazione è stato Alejandro Aravena, che il premio lo aveva vinto nel 2016, un altro architetto-attivista che ha messo al centro dei suoi progetti gli interessi sociali delle comunità. Non dissimile all’approccio di Kéré, la cui architettura si può descrivere come una miscela di capacità progettuale, lavoro con la comunità, attivismo, ingegneria sostenibile, empowerment economico, arte e rappresentazione culturale: in una parola appropriatezza, o forse organicità.

