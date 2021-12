Muore Richard Rogers, l'archistar che non amava la parola "high tech"

Ha costruito la sede dei Lloyd’s, gli aeroporti di Marsiglia e Madrid, i tribunali di Bordeaux e Anversa, il Millenium Dome, e con Renzo Piano il Beaubourg

Richard Rogers è morto, dopo una lunga convalescenza per una brutta caduta. Era nato a Firenze nel 1933 in una famiglia ebraica, padre medico veneziano e madre ceramista triestina, prendendo il nome del nonno Riccardo Geiringer, dirigente delle Generali.

Le leggi razziali del 1938 portarono la famiglia a Londra ancora dominata dai fumi del riscaldamento a carbone, dove il giovane Rogers ebbe molte difficoltà crescendo in periferia a causa del suo inglese zoppicante e della dislessia. Dopo la guerra, per il servizio militare fu inviato nella Trieste occupata dagli alleati, potendo riabbracciare i suoi parenti materni. Dopo gli studi di architettura in cui si avvicinò alla cultura Pop (leggendarie le sue camicie verde acido o rosa shocking), fa un’esperienza decisiva negli Usa alla facoltà di Yale diretta dal brutalista-perfezionista Paul Rudolph, ma soprattutto incontra un altro studente inglese figlio di operai di Liverpool, Norman Foster: insieme girano il paese per visitare architettura celebri che saranno alla base dei loro progetti futuri.

Insieme ad altri, fra cui la prima moglie Sue Bromwell, fondano il Team 4 e per un po’ progettano edifici definiti “high-tech”, definizione che non amava perché, ripeteva, “anche la cupola di Brunelleschi era high-tech”. Certo la struttura veniva prima di tutto, non era mai nascosta ma anzi sempre estrapolata ed esibita al contrario di quello che si fa comunemente. Le divergenze con Foster, anche politiche, la sua preoccupazione per i temi ambientali lo avvicinano a Renzo Piano, insieme al quale vincono il concorso per il Beaubourg nel 1971, non ancora quarantenni, diventando subito i bad boys dell’architettura internazionale per l’irriverenza neofuturista di un edificio-macchina piantato nel centro di Parigi con gli impianti a vista vivacemente colorati come le loro camicie.

La continuità richiesta da suo cugino Ernesto Nathan Rogers sulle pagine di “Casabella”, Richard la trovava più con Le Corbusier, Pierre Chareau e Jean Prouvé che con il gotico milanese che riprende la Torre Velasca. Da sempre laburista, ha fatto parte dei movimenti per i diritti civili e le lotte sociali post 1968, proprio in una manifestazione conosce Ruth Elias, attivista figlia di immigrati ebrei, che diventa la seconda moglie. Ha costruito edifici fondamentali come la sede dei Lloyd’s (sopra), gli aeroporti di Marsiglia e Madrid, i tribunali di Bordeaux e Anversa, il Millenium Dome, con uno studio associato che ha brillato per le regole comunitarie interne (il primo a dare permessi di maternità e paternità ai dipendenti). Negli anni ’80 e ’90 le lotte di Rogers sono state spese per migliorare lo spazio pubblico di Londra, non solo con la sua battaglia (vinta) per la pedonalizzazione di Trafalgar Square, ma anche per quella (persa) del recupero integrale del waterfront sul Tamigi: proprio qui Ruth ha aperto il River Café, tempio della cucina italiana a Londra, rinnovata ogni estate con lunghi soggiorni vacanzieri a Pienza.

Lo spazio pubblico, "A place for alll people" come recita la sua autobiografia (pubblicata in italiano da Johan&Levi) è stato il filo conduttore del suo impegno architettonico e politico culminato con la nomina a capo della urban task force laburista da parte di Tony Blair e quindi con la nomina a Baron Rogers of Riverside – con enorme scorno del suo avversario pubblico n. 1, il Principe Carlo, grande nemico dell’architettura moderna.