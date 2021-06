Che Botta a Mendrisio! La mostra dedicata all'architetto

Sulle tracce della scuola fondata da Mario Botta, un'opera d'arte totale e collettiva

Secondo Bruno Pedretti l’architettura, a differenza dell’arte o dell’artigianato, è una questione di profezia: in altre parole un progetto è sempre un esercizio di proiezione e di propaganda per ottenere il consenso necessario alla sua realizzazione. Anche una scuola è un’opera di architettura o meglio, nel caso di quella fondata da Mario Botta, una Gesamtkunstwerk, nel senso che Richard Wagner ne aveva dato, cioè un’opera d’arte totale e collettiva, rivolta verso l’avvenire, in cui le arti singole sono subordinate a un unico proposito. Questa è almeno la chiave proposta dai curatori della mostra aperta al Teatro dell’architettura di Mendrisio, “Architettura che fa scuola”, in occasione del 25° dell’Università della Svizzera italiana, affiancata dal libro “Tracce di una scuola. Accademia di architettura a Mendrisio 1996-2021”, (Mendrisio Academy Press/Electa).

Pubblicità

Il deus ex machina è naturalmente lo stesso Botta, nato proprio a Mendrisio, cresciuto a Lugano e Milano, laureatosi infine a Venezia alla fine degli anni Sessanta potendo avvicinare architetti del calibro di Le Corbusier, Louis Kahn e Carlo Scarpa. Altri tempi, ma tutto cambia, e certamente è cambiato il Canton Ticino. Quando nacque Botta, durante la guerra, era una terra povera e quindi di emigrazione. Difficile a credere oggi che, al contrario, è divenuta meta d’immigrazione perlomeno universitaria. Non è facile rappresentare l’attività di una scuola, ma un modo è senz’altro quello di visitare gli edifici che la compongono, da Palazzo Turconi, che contrasta con la scultura gigante di Niki de Saint Phalle sotto il timpano neoclassico, alla dirimpettaia Villa Argentina, con il suo parco delimitato dal Canavée di Amr Soliman e Patrik Zurkirchen, che contrasta a sua volta con la simpatica osteria Vignetta, punto di ritrovo del quartiere che ancora ospita un campo di bocce. L’ultimo arrivato nel campus è il Teatro dell’architettura progettato sempre da Botta (oggi ritiratosi dall’insegnamento), che è insieme sia spazio museale sia spazio didattico.