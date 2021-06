Not in my name, a Milano

Non è divertente mandare cartoline a un amico anarchico che vive in corso Umberto I? E’ immorale comprare casa in via dell’Ambaradan? Quanto ci vorrà perché i giovani si dimentichino di storcere il naso passando in piazza Craxi? Tante domande di recente sull’odonomastica, terreno fertile di lotte ideologiche. Si spulciano gli stradari per far liste di prescrizione di nomi di viali e piazze e slarghi e vicoli, si mettono in discussione monumenti di guerrieri e monarchi, navigatori e trasmigratori alla ricerca di colpe e condanne retroattive inadatte allo Spirito del Tempo. Mentre in America e in Inghilterra cadono le statue degli schiavisti, da noi si butta un po’ di vernice rosa sulla testa liscia di giornalisti pedo-colonialisti del Corriere. E poi tutti al Pincio a contare quante poche donne ci sono tra i busti di chi ha reso illustre il paese. I nomi delle fermate della metro oggi triggerano. Prefetti che bloccano titolazioni e dichiarazioni preventive dei sindaci. Giorgio Almirante ormai più famoso per questi tira e molla tra nostalgici e amministrazione comunale che non per la sua carriera di post-fascista: “A Roma niente strade intitolate al segretario del Movimento sociale”, diceva Raggi. La stessa che poi ha sbagliato a scrivere il nome di Ciampi (il governo degli onesti non ha tempo per lo spell-check. Ma le figuracce almeno creano bei meme).

