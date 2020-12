In viaggio con Tom

La città anseatica, capitale di libertà e controculture, scena musicale (Beatles) e artistica con la sua Reeperbahn e i locali a luci rosse, sarà fondamentale per il disegnatore

Pochi marchi o immaginari o culti possono obiettivamente dirsi davvero “iconici” come il nerboruto Tom of Finland, omaccione in pelle e Ray Ban, dai pantaloni e dal labbrone turgido inventato da Touko Laaksonen (1920-1991).

