La rivincita di Suburbia

Trump alle prese col mito dei quartieri residenziali

E’ stata protagonista anche dell’ultimo caso riguardante il presidente Trump, l’intervista incresciosa con Sixty Minutes. Per Suburbia, cioè i sobborghi, i famigerati quartieri residenziali americani, è un gran momento. Tanti sono in fuga dalle città: durante il primo lockdown da New York i traslochi verso il Connecticut sono stati maggiori del 74 per cento rispetto all’anno precedente, e non si fa che sentire di giovani professionisti urbani ansiosi di mettere le mani su un pezzo di giardino, l’agone in cui si combatte l’ultimo voto casa per casa, il “swing state” che nel romanzo elettorale americano è tradizionalmente a trazione repubblicana. “Ah, perché le donne suburbane non mi amano?”, si è lamentato Trump, “ho salvato il vostro dannato quartiere, ok?”, ha detto in un comizio in Pennsylvania. L’intervistatrice della Cbs, Lesley Stahl, glie ne ha chiesto conto, lui ha detto che scherzava, ma ha ribadito che le donne suburbane dovrebbero proprio votarlo. Quelle che lui chiama “casalinghe”, e di cui promette di voler difendere i sogni, il “suburban lifestyle dream”, in realtà sono un gruppo sociale minoritario, pare, e abbastanza mitologico: già secondo il censimento del 2010 il 35 per cento degli abitanti dei sobborghi erano non-bianchi, rispetto al 19 per cento del 1990. E se nel Dopoguerra gli abitanti dei quartieri residenziali erano in maggioranza proprietari, in confronto col mondo cittadino tentacolare e pigionante, adesso pare non sia proprio più così.

Ma nel 2016 ha funzionato, e Trump dunque coltiva e rinfocola questo mito delle brave signore che preparano pranzetti al marito di ritorno dalla grande città, in stile Mad Men o Casalinghe disperate (ma forse è un’astuta mossa elettorale, perché anche le signore suburbane non bianche e magari in affitto e senza neanche uno straccio di station wagon, per non parlare di mariti a cui preparare Martini, magari ci credono lo stesso, al loro suburban lifestyle dream, e magari votano di conseguenza).