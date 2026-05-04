recensire upas
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C'è un rave party in Un posto al sole
La festa di Cristina in terrazza raccoglie i ragazzini più scapestrati di mazza Napoli. E ovviamente se ne accorge tutto il palazzo, ma chi ci va di mezzo più di tutto è il povero Jimmy. Gli autori cascano in una sceneggiata patetica
4 MAY 26
Ultimo aggiornamento: 09:08 AM
Immagini RAI
La festa di Cristina in terrazza tra pochi amici si trasforma presto in una specie di rave party con alcolici tra i ragazzini più scapestrati di mazza Napoli. Ovviamente se ne accorge tutto il palazzo, ma chi ci va di mezzo più di tutto è il povero Jimmy che viene picchiato da ragazzi poco raccomandabili. Nel frattempo l’ispettore incontra (casualmente!) Damiano e Rosa, e tra i tre finisce quasi a male parole. Mentre torna l’armonia tra Raffaele e Ornella, e anche a casa della signora Giulia con tutti i nipoti riuniti.
L’unico a vivere male è Alberto, che però ancora una volta se l’è andata a cercare con le mani sue. E forse è la peggiore che potesse fare. Anche se gli autori avrebbero potuto evitare una sceneggiata così patetica, persino per lui. E’ vero che da personaggio storico di Upas in questi trent’anni ce ne ha fatte vedere di tutti i colori, ma mai oltre la soglia della credibilità. (a.d.)