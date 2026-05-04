C'è un rave party in Un posto al sole

La festa di Cristina in terrazza tra pochi amici si trasforma presto in una specie di rave party con alcolici tra i ragazzini più scapestrati di mazza Napoli. Ovviamente se ne accorge tutto il palazzo, ma chi ci va di mezzo più di tutto è il povero Jimmy che viene picchiato da ragazzi poco raccomandabili. Nel frattempo l’ispettore incontra (casualmente!) Damiano e Rosa, e tra i tre finisce quasi a male parole. Mentre torna l’armonia tra Raffaele e Ornella, e anche a casa della signora Giulia con tutti i nipoti riuniti.