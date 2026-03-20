Spunta la droga in Un posto al sole

Si ride e si scherza, poi gli amici offrono a Cristina una dose. Nel frattempo Rossella invita Gianluca a un'uscita a quattro con Nunzio e Anna, ma lui le confessa che con la ragazza le cose non vanno proprio a gonfie vele

Cristina sembra riprendersi in compagnia dei suoi amici di scuola. Ma mentre ridono e scherzano ha momenti di vuoto e smarrimento in cui si assenta. A quel punto i compagni le offrono una dose di droga... nel frattempo Rosa e Pino appianano la loro lite fermati da Renato e Raffaele. Ma si lasciano in malo modo. Lui le dice che non può più essere gelosa, avendo scelto lei di tornare con Damiano. Ma in effetti resta dubbiosa, arrabbiata e confusa.

Rossella invita Gianluca a un'uscita a quattro con Nunzio e Anna, ma lui le confessa che con la ragazza le cose non vanno proprio a gonfie vele. Ma è Alberto il primo ad avere dubbi sulla nuova fiamma del figlio, raccontando a Niko che pur se si erano già visti lei ha finto non si conoscessero.... (a.d.)