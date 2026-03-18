La simpatia di Manuel, Rosa, e Pino in Un posto al sole

Simpatici, intelligenti, autentici, ironici, freschi e mai pesanti: sono i nostri personaggi preferiti di Upas. Mentre Damiano spreca l'ennesima occasione

Manuel per far spendere alla mamma parte della mancia che le ha regalato Eleonor organizza una cena al sushi con mamma e papà. Guardando nello stesso locale arriva Pino a cena con una donna. Che si scopre essere una sua collega che gli faceva il filo. Per tutta la serata i due si guardano, non riuscendo a fare finta di niente. Il giorno dopo Damiano fa notare la cosa a Rosa, mostrando gelosia. Lei però sdrammatizza.

Solo che dopo poche ore incontra Pino a palazzo Palladini, e tra i due scoppia una lite non proprio da due persone disinteressate... in tutto questo la cena al sushi diventa occasione per sprigionare tutta la simpatia di Manuel, Rosa, e Pino. Che si confermano i nostri personaggi preferiti di Upas. Simpatici, intelligenti, autentici, ironici, freschi e mai pesanti. Mentre Damiano neppure in questa occasione riesce a fare il maschio. (a.d.)