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recensire upas

La simpatia di Manuel, Rosa, e Pino in Un posto al sole

Simpatici, intelligenti, autentici, ironici, freschi e mai pesanti: sono i nostri personaggi preferiti di Upas. Mentre Damiano spreca l'ennesima occasione

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Manuel per far spendere alla mamma parte della mancia che le ha regalato Eleonor organizza una cena al sushi con mamma e papà. Guardando nello stesso locale arriva Pino a cena con una donna. Che si scopre essere una sua collega che gli faceva il filo. Per tutta la serata i due si guardano, non riuscendo a fare finta di niente. Il giorno dopo Damiano fa notare la cosa a Rosa, mostrando gelosia. Lei però sdrammatizza.

Solo che dopo poche ore incontra Pino a palazzo Palladini, e tra i due scoppia una lite non proprio da due persone disinteressate... in tutto questo la cena al sushi diventa occasione per sprigionare tutta la simpatia di Manuel, Rosa, e Pino. Che si confermano i nostri personaggi preferiti di Upas. Simpatici, intelligenti, autentici, ironici, freschi e mai pesanti. Mentre Damiano neppure in questa occasione riesce a fare il maschio. (a.d.)

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