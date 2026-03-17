Elaborazione del lutto. Le pillole di Un posto al sole

Cristina sembra essersi subito ripresa, sta bene e vuole tornare a scuola. É un atteggiamento tipico, comune a chi per soffrire meno finge che il dolore non esista

Cristina sembra essersi subito ripresa dal lutto, sta bene e vuole tornare a scuola. Anche Gimmy trova strano il suo atteggiamento, ricordando quanto ci mise lui per riprendersi dal lutto di Susanna. In realtà la bambina ha solo un modo diverso di elaborarlo: anziché manifestare il suo dolore, parlandone e deprimendosi, cerca di dimenticarlo continuando a vivere la sua vita come se nulla fosse accaduto. Né la presenza né la mancanza. É un atteggiamento tipico di affrontare il lutto, comune a chi per soffrirne meno finge che non esista. Di chi non riesce a parlarne, e appare felice e impassibile. Ma in realtà somatizza il dolore anziché affrontarlo. Ovviamente anche questa volta la soluzione di Marina é proporre uno psicologo. Tant'è che persino Roberto questa volta la prende in giro. Il terapeuta non è la panacea alla mancanza di affetti reali e vicini.