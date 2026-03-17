recensire upas
Elaborazione del lutto. Le pillole di Un posto al sole
Cristina sembra essersi subito ripresa, sta bene e vuole tornare a scuola. É un atteggiamento tipico, comune a chi per soffrire meno finge che il dolore non esista
Cristina sembra essersi subito ripresa dal lutto, sta bene e vuole tornare a scuola. Anche Gimmy trova strano il suo atteggiamento, ricordando quanto ci mise lui per riprendersi dal lutto di Susanna. In realtà la bambina ha solo un modo diverso di elaborarlo: anziché manifestare il suo dolore, parlandone e deprimendosi, cerca di dimenticarlo continuando a vivere la sua vita come se nulla fosse accaduto. Né la presenza né la mancanza. É un atteggiamento tipico di affrontare il lutto, comune a chi per soffrirne meno finge che non esista. Di chi non riesce a parlarne, e appare felice e impassibile. Ma in realtà somatizza il dolore anziché affrontarlo. Ovviamente anche questa volta la soluzione di Marina é proporre uno psicologo. Tant'è che persino Roberto questa volta la prende in giro. Il terapeuta non è la panacea alla mancanza di affetti reali e vicini.
Il popolo neomelodico della tv
Solo la televisione può catapultare Sal Da Vinci nel dibattito sulla giustizia
Nel nuovo libro di Aldo Grasso, trentasei anni di critica televisiva diventano uno specchio impietoso del paese: dai talk show che hanno "mangiato la realtà" al Grande Fratello al cantante finito nel dibattito sulla riforma Nordio. Perché in Italia la separazione più difficile resta quella tra il cazzeggio e la tragedia
Il documentario
La solitudine dei numeri uno. McCartney dalla fine dei Beatles ai Wings
“Man on the Run”, il doc uscito su Amazon Prime, è un’indagine intrigante, instradata su due livelli: dare un’ulteriore sistemata alla reputazione dell’oggi 83enne superstite della più grande ditta musicale mai esistita e permettere uno sguardo confidenziale nel day after dello storico divorzio che lasciò il mondo senza fiato