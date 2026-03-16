In Un posto al sole il rapporto tra Raffaele e Ornella non riesce a ricucirsi

Roberto continua a tenere come priorità il lavoro e i pensieri che lo circondano, mettendo in secondo piano la figlia Cristina che soffre molto le mancanze del padre. Soprattutto ora che chi ne ha sempre fatto le veci é venuto a mancare. Marina prova a mettersi in mezzo cercando di convivere Roberto di starle accanto, ma provando anche a spiegare alla bambina le difficoltà del padre. Che però, ricordiamo, solo qualche mese fa fece il pazzo riscoprendo il sentimento genitoriale per un bambino che non era neppure suo (e che ovviamente ora è uscito di scena).

Nel frattempo alla radio Michele inizia a rendersi conto che il ruolo da direttore non riguarda solo il mestiere prettamente da giornalista, e che forse molte incombenze che ora gli tocca affrontare non sono proprio alla sua portata. Il rapporto tra Raffaele e Ornella non riesce a ricucirsi neppure dopo la partenza di Eleonor. Nonostante lui provi in tutti i modi a riavvicinarsi, lei è ormai fredda e distante, e non ha alcun interesse a recuperarlo. Come se non bastasse torna Diego con Ida a casa, e i due nonni perdono qualunque possibilità di intimità. (a.d.)