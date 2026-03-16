recensire upas
In Un posto al sole il rapporto tra Raffaele e Ornella non riesce a ricucirsi
Roberto continua a tenere come priorità il lavoro e i pensieri che lo circondano, mettendo in secondo piano la figlia Cristina che soffre molto le mancanze del padre. Soprattutto ora che chi ne ha sempre fatto le veci é venuto a mancare. Marina prova a mettersi in mezzo cercando di convivere Roberto di starle accanto, ma provando anche a spiegare alla bambina le difficoltà del padre. Che però, ricordiamo, solo qualche mese fa fece il pazzo riscoprendo il sentimento genitoriale per un bambino che non era neppure suo (e che ovviamente ora è uscito di scena).
Nel frattempo alla radio Michele inizia a rendersi conto che il ruolo da direttore non riguarda solo il mestiere prettamente da giornalista, e che forse molte incombenze che ora gli tocca affrontare non sono proprio alla sua portata. Il rapporto tra Raffaele e Ornella non riesce a ricucirsi neppure dopo la partenza di Eleonor. Nonostante lui provi in tutti i modi a riavvicinarsi, lei è ormai fredda e distante, e non ha alcun interesse a recuperarlo. Come se non bastasse torna Diego con Ida a casa, e i due nonni perdono qualunque possibilità di intimità. (a.d.)
Il popolo neomelodico della tv
Solo la televisione può catapultare Sal Da Vinci nel dibattito sulla giustizia
Nel nuovo libro di Aldo Grasso, trentasei anni di critica televisiva diventano uno specchio impietoso del paese: dai talk show che hanno "mangiato la realtà" al Grande Fratello al cantante finito nel dibattito sulla riforma Nordio. Perché in Italia la separazione più difficile resta quella tra il cazzeggio e la tragedia
Il documentario
La solitudine dei numeri uno. McCartney dalla fine dei Beatles ai Wings
“Man on the Run”, il doc uscito su Amazon Prime, è un’indagine intrigante, instradata su due livelli: dare un’ulteriore sistemata alla reputazione dell’oggi 83enne superstite della più grande ditta musicale mai esistita e permettere uno sguardo confidenziale nel day after dello storico divorzio che lasciò il mondo senza fiato
La serie