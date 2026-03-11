La gelosia di Ornella in Un posto al sole

Un abbraccio tra Raffaele ed Eleonor e il pranzo che riporta l'armonia tra tutti. La piccola Cristina esce dall'ospedale mentre Roberto Ferri torna a trascurare la sua famiglia

Ornella dopo aver visto l'abbraccio tra Raffaele ed Eleonor (Whoopy Goldberg) diventa gelosissima del loro rapporto, ma continua a trattare male il marito ed essere molto fredda con lui. Eleonor però prima di andare via decide di organizzare un pranzo con tutti gli amici del palazzo, e finalmente ritorna l'armonia tra tutti. La piccola Cristina esce dall'ospedale e va a vivere a casa di Roberto e Marina, ma il papà continua ad ignorarla pensando solo al suo lavoro.

Nonostante l'insostenibile di Marina nel convincerlo a stare vicino alla figlia. Qui gli autori tornano a disegnare un Roberto Ferri dedito solo agli affari senza sentimenti e attenzioni verso la famiglia. Eppure solo qualche mese fa, con Useph, che non era neanche suo figlio, sembrava aver improvvisamente riscoperto una responsabilità genitoriale diventata la priorità della sua vita. Ora con i figli veri l'ha persa nuovamente.