Un abbraccio che lascia di stucco in Un posto al sole

Rientrata a sorpresa dalla Spagna, Ornella vede suo marito abbracciato a Eleonor: amica di Raffaele, ma per lei ancora una sconosciuta. Nel frattempo Greta dalla sala rianimazione riesce ad incontrare la figlia

Raffale convince Eleonor (Whoopi Goldberg) a chiarire con i parenti napoletani, e lei dopo aver spiegato le sue titubanze si lascia convincere. L'incontro è affettuoso ed emozionante, preludio di un nuovo rapporto con la famiglia ritrovata e nuovi viaggi. Poi lei torna a palazzo e va a casa di Raffale per salutarlo. Ma proprio durante l'ultimo abbraccio prima di partire spunta Ornella, rientrata a sorpresa dalla Spagna. E giustamente resta sorpresa di fronte a una scena che non si aspettava tra il marito e una signora di cui lei non sa nulla.

Nel frattempo Greta dalla sala rianimazione riesce ad incontrare la figlia. Ma è Marina in questo caso a fare la mamma, e dire a Roberto che da questo momento in poi dovrà occuparsi della figlia che ha perso l'uomo che l'aveva cresciuta fino a questo momento. (a.d.)