Recensire Upas
Un abbraccio che lascia di stucco in Un posto al sole
Rientrata a sorpresa dalla Spagna, Ornella vede suo marito abbracciato a Eleonor: amica di Raffaele, ma per lei ancora una sconosciuta. Nel frattempo Greta dalla sala rianimazione riesce ad incontrare la figlia
Raffale convince Eleonor (Whoopi Goldberg) a chiarire con i parenti napoletani, e lei dopo aver spiegato le sue titubanze si lascia convincere. L'incontro è affettuoso ed emozionante, preludio di un nuovo rapporto con la famiglia ritrovata e nuovi viaggi. Poi lei torna a palazzo e va a casa di Raffale per salutarlo. Ma proprio durante l'ultimo abbraccio prima di partire spunta Ornella, rientrata a sorpresa dalla Spagna. E giustamente resta sorpresa di fronte a una scena che non si aspettava tra il marito e una signora di cui lei non sa nulla.
Nel frattempo Greta dalla sala rianimazione riesce ad incontrare la figlia. Ma è Marina in questo caso a fare la mamma, e dire a Roberto che da questo momento in poi dovrà occuparsi della figlia che ha perso l'uomo che l'aveva cresciuta fino a questo momento. (a.d.)
Rai ferie, via il capo della distribuzione e al suo posto: boh
In Rai l’efficienza è un optional: Maurizio Imbriale, prossimo alla pensione, pur di chiudere i palinsesti lavorerebbe gratis e rinuncerebbe alle ferie, ma si pensa di spedirlo in vacanza forzata via mail per risolvere intanto il nodo successione. Così si aiuta la concorrenza e si ferisce la competenza: la gestione Rossi rischia (di nuovo) l'autogol