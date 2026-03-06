Un posto al sole e lo scontro sulla pizza napoletana

A ruota di carro o col cornicione? Il dilemma infuoca Rosa, Clara e i due cognati. Nel frattempo Gianluca e la nuova ragazza del centro sembrano finalmente avvicinarsi

Cristina ha preso malissimo la morte del compagno della mamma, e neanche Filippo riesce a consolarla. Forse ci riuscirà Gimmy, che ricorda quanto la bambina le sia stato vicino per la scomparsa di Susanna. Nel frattempo Gianluca e la nuova ragazza del centro sembrano finalmente avvicinarsi. Lei va a trovarlo al Vulcano, e subito lui si assenta da lavoro per stare con lei. Silvia ovviamente gli fa una ramanzina, raccomandandosi che non accada più. Dopo di che lui va a trovare la ragazza nel suo laboratorio, e chiaramente finiscono a letto. Con molta serenità, apparente, da parte di entrambi. Ma l'ombra di Alberto si aggira all'orizzonte.

A Damiano arriva una soffiata sui possibili artefici del furto, ma proprio in quel momento é vicino Edoardo che sente tutto. La cosa più bella della puntata però é lo scontro tra Rosa, Clara e i due cognati sulla pizza napoletana. A ruota di carro o col cornicione? Come nel paese reale la sintesi è definitiva: basta canotti! (a.d.)