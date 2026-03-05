La tragedia improvvisa di Un posto al sole

Il compagno di Greta muore durante un incidente, mentre moglie e figlia stanno bene. Nel frattempo a Radio Golfo Michele sembra avere preso a tutti gli effetti il ruolo di direttore, e il polso duro si manifesta con Micaela

Il compagno di Greta muore durante l’incidente, mentre moglie e figlia stanno bene. Ovviamente anche di fronte a un episodio del genere Roberto mostra tutta la sua insensibilità: fregandosene dell’uomo e pensando solo alla figlia. Che invece è disperata alla notizia della dipartita del compagno della mamma. Stranisce comunque la decisione degli autori di far comparire dal nulla con una tragedia personaggi che avevamo dimenticato da tempo. Che un giorno ritroveremo al capezzale anche Angela e Franco Boschi?

Nel frattempo a Radio Golfo Michele sembra avere preso a tutti gli effetti il ruolo di direttore, e il polso duro si manifesta per primo proprio con Micaela. Da cui ora lui pretende più preparazione e serietà nel preparare la puntata. L’amica di Gianluca si presenta magicamente al Vulcano per fargli una sorpresa, e speriamo che non arrivi anche Alberto. Le coincidenze in questa soap si sà sono pari alla casualità che si incontrino tutti al Vulcano. (a.d.)