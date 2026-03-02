La dignità di Eleonora non è in vendita in Un posto al sole

Eleonora incontra la cognata, che emozionata le racconta tutta la storia del fratello. Ma l’assistente fa un gesto inconsulto presentandole un assegno e una clausola di riservatezza. A quel punto la signora si alza e se ne va

Silvia riprende Gianluca a lavorare al Vulcano, e lui si mette subito al servizio. Con grande stupore di Alberto, che lo spinge a rivedere quella ragazza del centro. E il ragazzo, entusiasta, sembra stare meglio nella convinzione che ora le cose stiano andando tutte per il verso giusto. Frase che preannuncia l’arrivo di un dramma che lo farà precipitare nel baratro. E tutto fa presagire che ci sarà di mezzo il padre…. Eleonora incontra la cognata, che emozionata le racconta tutta la storia del fratello. Ma l’assistente fa un gesto inconsulto presentandole un assegno da 500 k e una clausola di riservatezza.

A quel punto la signora si alza e se ne va sottolineando che la sua dignità non è in vendita. Ma quando Raffaele prova a parlare con Eleonor spiegandole l’errore, lei per la prima volta si mette contro l’amico. E lui deluso ci rimane malissimo. Che forse avesse ragione Renato? (a.d.)