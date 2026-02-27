Baci respinti e minacce a "Un posto al sole": la banda rischia di rompersi
Segreti e gelosie agitano gli equilibri. Stella si infiltra al centro d’ascolto e scatena tensioni, Edoardo perde la calma. Eleonor si muove in incognito nei vicoli con Raffaele, mentre il bodyguard teme il peggio e Ornella resta sullo sfondo
Gianluca prova a baciare la nuova amica, ma lei si scansa. Subito dopo Alberto viene a prenderlo, e la ragazza ricordando di averlo incontrato ci rimane di stucco. Come del resto lo stesso Alberto. Stella va al centro d'ascolto da Clara, fingendosi interessata al volontariato. Clara racconta l'accaduto a Edoardo, che con una scusa si precipita da Stella arrabbiatissimo. E minaccia di lasciare la banda. Anche il fratello della ragazza le dice che ha fatto un errore. Nel frattempo Raffaele accompagna Eleonor tra i vicoli di Napoli a trovare la sua famiglia. La star americana di nascosto si avvicina al fratello fingendosi una turista smarrita. L'incontro é divertente, ma il bodyguard di lei é terrorizzato dal fatto che possa succedere qualcosa. Ma lei orami si fida ciecamente di Raffaele, e lui ricambia alla grande questo sentimento. Quasi dimenticandosi della crisi con Ornella.
non solo musica
Vestiti stonati a Sanremo
Un tempo c’era Loredana Bertè, ora Pilar Fogliati “zero chic”, Laura Pausini contenuta a fatica nei suoi abiti Armani e Carlo Conti nero di smoking e di nervosismo. Un piattume senza stile. Per fare di un abito uno stile e una storia non ci vogliono solo grandi stilisti, ci vogliono anche vere personalità
L'editoriale dell'elefantino
La decrescita felice di Sanremo
La normalizzazione del Festival è una bella notizia, senza snobberia, e grazie per le magnifiche rose. Intanto vuol dire, se può calare, che nel crescere forse c’era una parte di verità. Non era solo chiacchiera esagerata e festosa bugia, non era illusione e truffa, era la Bulgaria del canto certificata
editoriali
Caro Ermal Meta, canta anche i Bibas se puoi
Il concorrente del Festival ha spiegato il senso della sua canzone, dedicata a una bambina di Gaza. Poi l'accusa al silenzio sulla Palestina. Ma dove sono le condanne quando Hamas lancia razzi e usa i civili come scudi umani? Come distinguere a Sanremo il palco del coraggio da quello del conformismo