Baci respinti e minacce a "Un posto al sole": la banda rischia di rompersi

Segreti e gelosie agitano gli equilibri. Stella si infiltra al centro d’ascolto e scatena tensioni, Edoardo perde la calma. Eleonor si muove in incognito nei vicoli con Raffaele, mentre il bodyguard teme il peggio e Ornella resta sullo sfondo

Gianluca prova a baciare la nuova amica, ma lei si scansa. Subito dopo Alberto viene a prenderlo, e la ragazza ricordando di averlo incontrato ci rimane di stucco. Come del resto lo stesso Alberto. Stella va al centro d'ascolto da Clara, fingendosi interessata al volontariato. Clara racconta l'accaduto a Edoardo, che con una scusa si precipita da Stella arrabbiatissimo. E minaccia di lasciare la banda. Anche il fratello della ragazza le dice che ha fatto un errore. Nel frattempo Raffaele accompagna Eleonor tra i vicoli di Napoli a trovare la sua famiglia. La star americana di nascosto si avvicina al fratello fingendosi una turista smarrita. L'incontro é divertente, ma il bodyguard di lei é terrorizzato dal fatto che possa succedere qualcosa. Ma lei orami si fida ciecamente di Raffaele, e lui ricambia alla grande questo sentimento. Quasi dimenticandosi della crisi con Ornella.